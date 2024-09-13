الصين: التفاوض الحل الوحيد للحرب في أوكرانيا وغزة

حثت الصين مجددا إلى العودة إلى التفاوض من أجل حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الحرب في قطاع غزة



وقال وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، خلال حفل افتتاح منتدى بكين "شيانغشان" الأمني الحادي عشر، اليوم الجمعة، إن"السبيل الأساسي الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وغيرها من القضايا الساخنة، هو تعزيز مفاوضات السلام والتسوية السياسية، بالإضافة إلى التحلي بالإنصاف، وألا نبحث عن المصالح الجيوسياسية، أو نلجأ إلى المعايير المزدوجة".

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كما شدد على أنه "لا منتصر في النزاعات، لأن المواجهة لا تفضي إلى أي مكان." وأردف أنه "كلما كان الصراع خطيرا كلما زادت أهمية عدم التخلي عن الحوار والمشاورات".



وندد "بانتشار كثيف لمفاهيم الأمن القومي" داعيا إلى أن " تفيد التكنولوجيا الجديدة البشرية بأكملها على نحو أفضل"، في إشارة محتملة إلى جهود الولايات المتحدة لمنع وصول بكين إلى التكنولوجيا المتطورة. (العربية)