الصحة العالمية تعلن عن أول لقاح معتمد ضد جدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن أول لقاح معتمد ضد جدري القرود.



وأوضحت المنظمة أنه يمكن إعطاء لقاح "MVA-BN" المخصص ضد جدري القرود للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، عن طريق حقنة من جرعتين بفاصل 4 أسابيع. (العربية)

Advertisement