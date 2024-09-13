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صحة

الصحة العالمية تعلن عن أول لقاح معتمد ضد جدري القرود

Lebanon 24
13-09-2024 | 06:36
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن أول لقاح معتمد ضد جدري القرود.

وأوضحت المنظمة أنه يمكن إعطاء لقاح "MVA-BN" المخصص ضد جدري القرود للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، عن طريق حقنة من جرعتين بفاصل 4 أسابيع. (العربية) 
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عربي-دولي

صحة

جدري القرود

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