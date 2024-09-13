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عربي-دولي

العثور على أكثر من 300 ألف دولار في حسابات سياسي روسي

Lebanon 24
13-09-2024 | 07:18
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أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو العثور على 30 مليون روبل (330 ألف دولار) في حسابات نائب وزير الدفاع السابق بافل بوبوف الموقوف على ذمة التحقيق.

جاء ذلك وفقا لتصريحات بيترينكو، التي تابعت إن محققي إدارة التحقيقات العسكرية الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية "عثروا  ، أثناء التحقيق الأولي في قضية الاحتيال الجنائية وفقا للفقرة الرابعة من المادة 159 من القانون الجنائي الروسي، على أكثر من 30 مليون روبل"، حيث أكد البيان التحفظ على حسابات المتهم نائب وزير الدفاع السابق.
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وكانت لجنة التحقيق الروسية سبق واتهمت بوبوف بالاحتيال على نطاق واسع، بينما كان يشغل منصب نائب رئيس الإدارة الرئيسية للتنمية المبتكرة بوزارة الدفاع الروسية فلاديمير شيستيروف، حيث قام المتهم ومعه مدير حديقة "باتريوت" العسكرية للترفيه والثقافة فياتشيسلاف أحمدوف وآخرون باختلاس أموالا من الميزانية العامة تبلغ 30 مليون روبل، تم تخصيصها لصالح أنشطة وفعاليات حديقة "باتريوت" العسكرية الوطنية للثقافة والترفيه ومركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
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