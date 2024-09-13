29
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
11
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معلومات جديدة عن الشركة التي تجسست على أسانج.. إليكم ما كُشف
Lebanon 24
13-09-2024
|
07:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام مدير الشركة الإسبانية UC Global SL التي تجسست لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج بالتعاون مع الاستخبارات الإسبانية.
أفادت بذلك صحيفة Pais الإسبانية، حيث تابعت أن ديفيد موراليس، مدير شركة الأمن الإسبانية UC Global SL، التي تجسست لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على جوليان أسانج، أثناء إقامته كلاجئ لدى سفارة الإكوادور في لندن، تعاون مع مركز الاستخبارات الوطنية الإسبانية CNI، نقلا عن رسائل البريد الإلكتروني التي عثر عليها على أجهزته التي صادرتها الشرطة أثناء اعتقاله. وبحسب مصادر الصحيفة، فقد شارك موراليس في عمليات استخباراتية مختلفة.
Advertisement
وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق أن ديفيد موراليس نفذ أنشطة تجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في عام 2018، خلال اجتماعات بين الزعيم السابق للإكوادور رافائيل كوريا والرؤساء السابقين للأرجنتين والبرازيل وأوروغواي.
وقد تم إطلاق سراح أسانج من سجن بريطاني في 24 حزيران الماضي، بعد موافقته على صفقة إقرار جزئية مع المدعين الأميركيين، وهو ما سمح له بالإفراج عنه بعد خمس سنوات خلف القضبان. وعقدت جلسة الاستماع في قضيته بجزيرة سايبان، أكبر جزر ماريانا الشمالية، والتي ليست جزءا من الولايات المتحدة، لكنها في حوزة واشنطن.
وقد اكتسب أسانج شهرة عالمية بتأسيسه موقع "ويكيليكس" الذي قام بنشر مئات الآلاف من المواد السرية حول الحروب في العراق وأفغانستان وسجن خليج غوانتانامو والبرقيات الدبلوماسية والمراسلات الشخصية لهيلاري كلينتون حينما كانت مرشحة للرئاسة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأحضان والقُبل.. شاهدوا كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد خطيبها رجل الأعمال السوري (فيديو)
Lebanon 24
بالأحضان والقُبل.. شاهدوا كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد خطيبها رجل الأعمال السوري (فيديو)
23:24 | 2024-09-12
12/09/2024 11:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رياض سلامة.. هؤلاء "يختفون"!
Lebanon 24
بسبب رياض سلامة.. هؤلاء "يختفون"!
04:15 | 2024-09-13
13/09/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الرجل الذي عاش حياته شاهداً على محبة الله": جثمان الكاردينال أغاجانيان يعود إلى بيروت
Lebanon 24
"الرجل الذي عاش حياته شاهداً على محبة الله": جثمان الكاردينال أغاجانيان يعود إلى بيروت
11:01 | 2024-09-12
12/09/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد لوكيل رياض سلامة.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
تصريح جديد لوكيل رياض سلامة.. إليكم ما قاله
15:52 | 2024-09-12
12/09/2024 03:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... هكذا استفاقت عكار على خسارة 3 من أبنائها (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبير... هكذا استفاقت عكار على خسارة 3 من أبنائها (صورة)
04:05 | 2024-09-13
13/09/2024 04:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:35 | 2024-09-13
بريطانيا تعيِّن ممثلا خاصا جديدا في السودان
10:15 | 2024-09-13
مسيّرة "غاربيا".. "وحش" روسي بمحرك صيني
10:00 | 2024-09-13
تحذير يتعلّق بأوكرانيا: كييف مُعرّضة للخطر أكثر من أي وقت مضى
09:24 | 2024-09-13
زيلينسكي: الهجوم في كورسك "أبطأ" تقدم موسكو
09:00 | 2024-09-13
ما هي خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟
08:26 | 2024-09-13
قائد قوات "أحمد" الروسية: زيلينسكي ينوي القضاء على شعبه حتى آخر أوكراني
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
13/09/2024 17:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
13/09/2024 17:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
13/09/2024 17:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24