الجيش الفرنسي: باقون ضمن التحالف الدولي ضد داعش في العراق

مع الحديث عن انسحاب القوات الأجنبية من العراق في الآونة الأخيرة، أكد الناطق باسم الجيش الفرنسي الكولونيل غيوم فيرني، أن باريس لديها شراكة مع العراق، مشيراً إلى أن بلاده تقوم بتأهيل وتدريب قواته.

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وأضاف في تصريحات لـ "العربية" أن الجيش الفرنسي ينقل خبراته للقوات العراقية في مجالات أمنية، لافتاً إلى أن فرنسا ستواصل المشاركة في التحالف الدولي المناهض لداعش.

أتى ذلك في وقت أكد فيه وزير الدفاع العراقي قبل أيام التوصل إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف على مدى سنتين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة. (العربية)