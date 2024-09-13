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عربي-دولي

ما هي خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

Lebanon 24
13-09-2024 | 09:00
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ذكر موقع "العربية" أنه بعدما كرر المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية، دونالد ترامب مراراً على مدى الأشهر الماضية أنه قادر على انهاء الحرب التي عجز الغرب عن وقفها، بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام بل ساعات، كشفت بعض الخيوط عن خطته السحرية هذه.
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فقد كشف المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جي دي فانس، مؤخرًا أن تلك الخطة المحتملة قد تشمل إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" ضمن الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية في الوقت الحالي، في إشارة إلى الشرق الأوكراني.
 
كما أشار فانس خلال مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج "شون رايان شو" إلى أن "الخط الحدودي الحالي بين روسيا وأوكرانيا قد يصبح مثل منطقة منزوعة السلاح". 

وشدد على أن هذه المنطقة العازلة المقترحة ستكون "محصنة بشدة حتى لا يغزوها الروس مرة أخرى".
 
لكنه لم يحدد من سيسيطر عليها، بل اكتفى بالقول إن "خط الترسيم الحالي" سيبقى على حاله، ما يعني أن أوكرانيا قد لا تستعيد أراضيها التي احتلتها روسيا منذ بدء غزوها في شباط 2022.

إلى ذلك، أضاف أن جزءا من خطة السلام هذه يقضي بمحافظة كييف على استقلالها مقابل الحياد، ما يعني أنها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي أو غيره من التحالفات.

وتمثل تلك الخطة نهجا معارضا بشكل جذري لسياسة الإدارة الأميركية الحالي، حيث وقف الرئيس الديمقراطي جو بايدن بقوة إلى جانب كييف، وقدم لها المساعدات العسكرية والدعم السياسي اللامتناهي. فيما فرض مع حلفائه في أوروبا مئات العقوبات الاقتصادية على موسكو. (العربية) 
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