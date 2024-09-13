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عربي-دولي

بريطانيا تعيِّن ممثلا خاصا جديدا في السودان

Lebanon 24
13-09-2024 | 10:35
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أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، تعيين ريتشارد كرودر رئيسا لمكتبها في السودان، وممثلا خاصا للمملكة المتحدة لدى الخرطوم، خلفا للسفير جايلز ليفر.
وذكرت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه "تم تعيين كرودر رئيسا للمكتب البريطاني في السودان، وممثلا خاصا للمملكة المتحدة في السودان".
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وانضم كرودر لوزارة الخارجية عام 1996، وتولى عدة مناصب، آخرها نائب مدير مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في لندن، وفق البيان.
(الاناضول)
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