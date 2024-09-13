أوكرانيا تدين الهجوم الروسي على سفينة حبوب.. هكذا وصفته



انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، القاهرة لعدم إدانتها روسيا بعد قصف سفينة تحمل حبوبا كانت متجهة لمصر.



واتهمت أوكرانيا، الخميس، روسيا باستخدام قاذفات استراتيجية لضرب سفينة مدنية تحمل حبوبا بصاروخ في مياه البحر الأسود قرب رومانيا.

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وقال زيلينسكي إن السفينة التي تحمل حبوبا أوكرانية إلى مصر ضُربت الليلة الماضية بصاروخ بمجرد مغادرتها للمياه الإقليمية الأوكرانية. واتهمت أوكرانيا، الخميس، روسيا باستخدام قاذفات استراتيجية لضرب سفينة مدنية تحمل حبوبا بصاروخ في مياه البحر الأسود قرب رومانيا.وقال زيلينسكي إن السفينة التي تحمل حبوبا أوكرانية إلى مصر ضُربت الليلة الماضية بصاروخ بمجرد مغادرتها للمياه الإقليمية الأوكرانية.

وأضاف أن الهجوم لم يتسبب في خسائر بشرية.



والبحر الأسود ممر شحن حيوي لأوكرانيا أحد أكبر منتجي وموردي الحبوب، لكنه تحول ميدانا بحريا للمعارك عندما غزت روسيا أوكرانيا.



ووصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا الضربة بأنها "هجوم وقح على حرية الملاحة والأمن الغذائي العالمي".

وقال زيلينسكي إن السفينة أصيبت بصاروخ بينما قالت البحرية الأوكرانية إن قاذفات روسية من طراز توبوليف تو-22 أطلقت عددا من صواريخ كروز في الساعة 11:02 من مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي.



وتأتي هذه الواقعة في وقت يحاول فيه زيلينسكي استمالة دول الجنوب العالمي، ومنها مصر-وجهة الحبوب وفقا لأوكرانيا-وإقناعها بالانضمام إلى الغرب في دعم أوكرانيا في الحرب.



وقال متعاملون إن الحادث ساهم في ارتفاع أسعار القمح بسبب المخاوف من شح المعروض من منطقة التصدير المطلة على البحر الأسود.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنحو اثنين بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين.



وانسحبت موسكو العام الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن للصادرات الزراعية الأوكرانية في البحر الأسود، لكن كييف تمكنت من إنشاء ممر بحري يسمح بمواصلة التجارة. (الحرة)