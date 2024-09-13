بالصورة: وزير الداخلية القطري يقدم هدية "تاريخية" لنظيره السعودي

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، اليوم بمقر القوة بالدحيل، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق لسموه، الذي يزور… pic.twitter.com/5OJzbd562s
— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) September 12, 2024
استقبل سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، اليوم بمقر القوة بالدحيل، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق لسموه، الذي يزور… pic.twitter.com/5OJzbd562s