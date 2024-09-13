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عربي-دولي

في الولايات المتحدة... "حادث مخيف" خلال مظاهرة مؤيدة لإسرائيل

Lebanon 24
13-09-2024 | 13:54
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تحولت تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في إحدى ضواحي بوسطن إلى أعمال عنف، مساء الخميس، أدت لإصابة شخص برصاصة، فيما وصفت مسؤولة محلية الواقعة بـ"الحادث المخيف".

وأوضحت السلطات أن مشادة أعقبت مواجهة بين مجموعة من المتظاهرين تسببت في إصابة أحد المارة برصاصة، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.
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وقالت ماريان رايان ممثلة الادعاء العام بمقاطعة ميدلسكس إن الشرطة تم استدعاؤها إلى موقع تظاهرة صغيرة في نيوتن.
وأضافت رايان أن تراشقا بالكلمات بدأ قبل أن يعبر أحد المارة الشارع بسرعة ويخوض مواجهة مع أحد المتظاهرين.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي عقدته في وقت متأخر الخميس: "نشب شجار، وخلال ذلك الشجار، أطلق أحد أفراد المجموعة المتظاهرة النار على الشخص الذي عبر الشارع".


وألقي القبض على سكوت هايز (47 عاما) من فرامينغهام بتهمة الاعتداء والضرب بسلاح خطير وانتهاك حق دستوري تسبب في إصابة.
وقالت رايان إن الضحية الذي لم يتم إعلان هويته، يتلقى العلاج في المستشفى من إصابات تهدد حياته.
وطلب جورج ماكمينز القائم بأعمال قائد شرطة مقاطعة نيوتن من الشهود تزويد المحققين بصور أو تسجيلات مصورة للمواجهة.
وقال إن الشرطة ستنشر دوريات تأمين إضافية حول "دور العبادة" على مدى الأيام القليلة القادمة.

من جانبها، وصفت عمدة نيوتن روثان فولر إطلاق النار بأنه "حادث مخيف" وطلبت من الجميع البقاء هادئين لحين انتهاء تحقيقات الشرطة.

وعلقت فولر: "أعلم أن المواطنين ستكون لديهم الكثير من الأسئلة، وسنتشارك المعلومات مع سكان نيوتن والصحافة عندما نتمكن من ذلك، إنها حقا مراحل مبكرة من تحقيق جار". (سكاي نيوز)

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