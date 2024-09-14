ثغرات وعثرات قاتلة.. اليكم آخر ما كشفه التحقيق عن محاولة اغتيال ترامب

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فقد كشف اثنان من كبار المسؤولين الحكوميين المطلعين على التحقيق أن عدة ثغرات أمنية مهدت الطريق لمحاولة اغتيال ترامب. فيما تستمر التحقيقات داخل جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، بقضية محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، خلال أحد التجمعات الانتخابية يوم 13 تموز الماضي، تكشفت بعض التفاصيل الصاعقة.فقد كشف اثنان من كبار المسؤولين الحكوميين المطلعين على التحقيق أن عدة ثغرات أمنية مهدت الطريق لمحاولة اغتيال ترامب.

كما أشارا إلى وجود معلومات جديدة أكدت أن عناصر جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الشخصيات السياسية في البلاد، لم يوجهوا الشرطة المحلية مطلقًا لتأمين سطح المبنى الذي استخدمه المسلح توماس ماثيو كروكس، في إطلاق النار نحو ترامب في بتلر، ببنسلفانيا.



خطة لم تنفذ

وكشفا أن التحقيق الداخلي وجد أن عملاء من الخدمة السرية والمكتب الميداني في بيتسبرغ وضعوا استراتيجية لمنع أي مطلق نار محتمل من رؤية المرشح الجمهوري بشكل واضح، عبر استخدام معدات ثقيلة واعلام لإنشاء عائق بصري بين مبنى Agr International وموقع التجمع الانتخابي.



لكن المشرفين الذين وصلوا إلى بتلر يوم التجمع، فوجئوا بأن الرافعات والشاحنات والأعلام لم تنشر بطريقة تحجب الرؤية من ذلك المبنى.

انعدام التنسيق

إلى ذلك، كشف التحقيق عدم وجود تنسيق في الاتصالات والتواصل بين عناصر الخدمة السرية والشرطة المحلية، إذ لم يكن لدى غرفة الراديو الخاصة بالخدمة السرية، حيث كان من المفترض أن يقوم العملاء بمراقبة التهديدات المحتملة وتلقي تنبيهات بحدوث أي مشاكل، أي وسيلة لتلقي تلك التنبيهات والإشعارات في الوقت الفعلي من الشرطة المحلية التي كانت تراقب الحشد والمحيط الخارجي.



كما بين أن تحذير الشرطة المحلية من وجود رجل مشبوه في التجمع قبل وصول ترامب لم يبث على نطاق واسع على إذاعة الخدمة السرية.

وبدلاً من ذلك، صدرت تعليمات للقناصة المحليين بإرسال صورة الرجل – الذي كان يتصرف بشكل غريب ويحمل جهاز تحديد المدى – إلى مسؤول واحد فقط في الخدمة السرية، وفق ما نقلت واشنطن بوست.



وبالتالي لم يسمع عملاء الخدمة السرية أبدًا أي اتصال لاسلكي للشرطة المحلية حول محاولة تعقب ذلك الرجل ثم اكتشافه بعد أن بدأ ترامب في التحدث.



إلى ذلك، وجد التقرير أيضًا أن مكتب عمليات الحماية التابع لجهاز الخدمة السرية كان بطيئًا في تعزيز الأمن لترامب عندما بدأ حملته الانتخابية، حتى بعد أن حصلت الوكالة على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مؤامرة حكومية إيرانية لقتل أو إيذاء المرشحين السياسيين.



يشار إلى أن القائم بأعمال مدير الخدمة السرية، رون رو، كان أدلى بشهادته أمام الكونغرس في نهاية يوليو الماضي، قائلاً إنه يشعر بالحرج بسبب الثغرات الأمنية التي وقعت، وتعهد باجراء مراجعة داخلية لتعزيز مهمة الوكالة في المستقبل.



أتى ذلك، بعد أن تمكن كروكس من الصعود إلى أعلى مبنى في موقع التجمع الانتخابي لترامب، وفتح النار عليه بينما كان يتحدق أمام مؤيديه، ما أدى إلى إصابته في أذنه وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، فضلا عن مقتل أحد المتفرجين، قبل أن يطلق عليه قناص من الخدمة السرية النار. (العربية)