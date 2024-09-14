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عربي-دولي

من طراز أف-35.. واشنطن توافق على بيع رومانيا طائرات مقاتلة

Lebanon 24
14-09-2024 | 02:04
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أعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها أعطت موافقتها على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز أف-35 إلى رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في صفقة تصل قيمتها إلى 7.2 مليار دولار.

ويغطي العقد الذي لا يزال يحتاج إلى مصادقة الكونغرس الأميركي، شراء بوخارست ل32 طائرة "أف-35 آيه" من انتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة في مجال الطيران والدفاع.
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واعتبر بيان للخارجية الأميركية أن "هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي تعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

ويأتي الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي يبدأ فيه طيارون أوكرانيون التدرب في مركز خاص في رومانيا، هذا الأسبوع، على قيادة طائرات أف-16 الأميركية الصنع والتي وافقت واشنطن على أن تستخدمها كييف لمواجهة القوات الروسية.
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