ستجري في 5 تشرين الثاني.. إليكم أهم التواريخ والأحداث في انتخابات أميركا 2024

كتب موقع "العربية": يتواجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية الديمقراطية، كامالا هاريس، في انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من تشرين الثاني المقبل.



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مناظرة لمرشح نائب الرئيس

في الأول من تشرين الأول: سيشارك جيه.دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس ومنافسه الديمقراطي تيم والز في مناظرة تستضيفها شبكة سي.بي.إس نيوز.



أما في الخامس من تشرين الثاني سيكون يوم الانتخابات.



فرز الأصوات

وفي وقت لاحق من تشرين الثاني، قد يستغرق الأمر أياما لمعرفة نتيجة الانتخابات، خاصة إذا كانت النتائج متقاربة وكان التصويت عبر البريد عاملا مؤثرا. وفيما يلي جدول زمني للأحداث المتعلقة بالانتخابات من الآن وحتى يوم التنصيب في كانون الثاني 2025:في الأول من تشرين الأول: سيشارك جيه.دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس ومنافسه الديمقراطي تيم والز في مناظرة تستضيفها شبكة سي.بي.إس نيوز.أما في الخامس من تشرين الثاني سيكون يوم الانتخابات.وفي وقت لاحق من تشرين الثاني، قد يستغرق الأمر أياما لمعرفة نتيجة الانتخابات، خاصة إذا كانت النتائج متقاربة وكان التصويت عبر البريد عاملا مؤثرا.

الحكم على ترامب

فيما من المقرر أن يصدر في 26 تشرين الثاني حكم بحق ترامب، أول رئيس أميركي حالي أو سابق يُدان بارتكاب جريمة، في قضية دفع أموال في مانهاتن، حيث دِين بتزوير وثائق للتغطية على دفع مبلغ لإسكات ممثلة إباحية. وينفي ترامب ارتكابه أي جريمة وكان من المقرر في الأصل إصدار الحكم في 18 أيلول.

اختيار الرئيس ونائبه

وفي 17 كانون الأول يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية كل في ولايته أو في العاصمة واشنطن لاختيار الرئيس ونائبه.



إلى ذلك لا بد أن يلتقي في 25 كانون الاول رئيس مجلس الشيوخ ومدير إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية أصوات الهيئة الانتخابية بحلول هذا التاريخ.



ويرأس مجلس الشيوخ نائب الرئيس، وهو منصب هاريس في الوقت الحالي.

تنصيب الفائز

وفي السادس من كانون الثاني 2025 يترأس نائب الرئيس جلسة مشتركة للكونغرس لعد أصوات الهيئة الانتخابية، ويعلن النتائج ويحدد من تم انتخابه.



وفي 20 من ذات الشهر يتم تنصيب الفائز في الانتخابات ونائبه. وفي هذه المراسم، يتم أداء اليمين الدستورية رسميا للرئيس والنائب الجديدين.