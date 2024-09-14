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عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية في الجزائر

Lebanon 24
14-09-2024 | 09:07
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أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 أيلول، متراجعًا بنحو 10 نقاط عن النتائج الاولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.
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وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكوميّ أنّ المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. اما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1% بدل 48%.
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