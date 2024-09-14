مصر وإريتريا.. توافق استراتيجي لتعزيز الاستقرار في السودان وحماية وحدة الصومال

اتفقت مصر وإريتريا على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التشاور المشترك لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.



Advertisement جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة المصريين إلى العاصمة الإريترية أسمرة، حيث التقيا الرئيس الإريتري إسياس أفورقي. جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة المصريين إلى العاصمة الإريترية أسمرة، حيث التقيا الرئيس الإريتري إسياس أفورقي.

وقد نقلا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس أفورقي، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.



وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، استمع المسؤولان المصريان إلى رؤية الرئيس أفورقي بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر.

وأكّد البيان على أهمية توفير الظروف الملائمة لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، إلى جانب مناقشة التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تواجهها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها. (سكاي نيوز)