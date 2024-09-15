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عربي-دولي
ظنّوا أن عناصر حماس يتدربون.. تفاصيل تتكشف عن هجوم "طوفان الأقصى"
Lebanon 24
15-09-2024
|
00:24
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كشف خبير مصري عن بعض التفاصيل التي تسربت من نتائج تحقيقات أحداث 7 تشرين الثاني الماضي، والتي شنت فيها حماس هجمات غير مسبوقة على إسرائيل.
وقال اللواء مروان مصطفى، المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الامني بمجلس وزراء الداخليه العرب، إن تسريبات نتائج تحقيقات الهجوم والتي حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اخفائها، كشفت أن إسرائيل وصلتها معلومات مفادها أن حماس كانت تدرب قواتها علي الطيران الشراعي في أماكن مفتوحة نهاراً، وعلي مرأى ومسمع من الجميع، ونشرت أجزاء من تدريباتها على شبكة الإنترنت، مضيفا أنه وفي ليلة الهجوم ابلغ بعض جنود حرس الحدود مركز العمليات بوجود تحركات حمساوية عند السياج الحدودي، وايقظوا رئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية وابلغاهما بذلك.
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وتابع الخبير المصري بأن المسؤوليين الإسرائيليين، تواصلا هاتفيا، واتفقا على أن ما يحدث عبارة عن مجرد تدريبات لحماس ولذلك لم يتخذا أي إجراء، كما لم يرفعا حالة التأهب للقوات مثلما هو معتاد في هذا الأمر، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي فوجئ في الصباح التالي بالهجوم واكتشف مقتل العديد من جنوده وكان رد فعله بطيئاً، حيث اقتصر علي تحريك المروحيات الأباتشي التي قتلت عدداً كبيراً من المشاركين في حفل موسيقي إسرائيلي خلال هروبهم.
وذكر مصطفى أن القوات الإسرائيلية حصرت اختفاء 73 أسيراً من منازلهم، كما ركز الإعلام على واقعة كاذبة وغير حقيقية وهي قيام حماس بقطع رؤوس 40 طفلا، وارتكاب عناصر الحركة لعمليات تعذيب وانتهاكات جنسية للأسرى، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق لم ترصد أي أدلة على ذلك، كما لم تعثر على أي دلالات جنائية او صور فوتوغرافيه أو مرئية أو أي شهود على حدوث هذه الوقائع.
وقال الخبير المصري إنه يرى أنه نظرا لفشل إسرائيل في التصدي للهجمات وتخوف نتنياهو علي مستقبله السياسي، وللتهرب من محاكمته المنتظرة بعد انتهاء الحرب، كان عليه أن يجد مخرجا لائقاً للخروج من تلك الورطة، وبما يمكّنه من الاحتفاظ بمنصبه، مضيفا أنه ولذلك هداه تفكيره إلى أن السبيل الوحيد لانقاذ نفسه هو إطالة أمد الحرب لحين فوز المرشح الأميركي دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، وتنفيذ وعده بزيادة مساحة إسرائيل عن طريق ضم غزة والضفة الغربية، تمهيداً لإعلانه دولة إسرائيل الكبري، بما يقضي تماماً علي مقترح حل الدولتين. (العربية)
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