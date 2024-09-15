توتر قبالة جزر ألاسكا.. روسيا تقوم بمناوراتها وأميركا ترسل تعزيزات كبيرة

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أرسل الجيش الأميركي تعزيزات كبيرة شملت راجمات "هيمارس" الصاروخية إلى جزر ألوشيان في ألاسكا، ردا على المناورات البحرية الضخمة للأسطول الروسي في المنطقة.وقال موقع "Business insder" أن "الجيش الأميركي نقل بشكل عاجل قوات وتعزيزات كبيرة إلى أقصى ألاسكا في عرض مفاجئ للقوة في إشارة لأعداء واشنطن".ونقل الموقع عن اللواء جوزيف هيلبرت قائد الفرقة 11 الأميركية المحمولة جوا قوله: "تظهر هذه المناورات قدرة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ على نقل قواته ومعداته بسرعة حتى إلى المناطق النائية". (روسيا اليوم)