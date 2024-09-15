فشل ذريع برصده.. إليكم مسار الصاروخ البالستي من اليمن لتل أبيب

أكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تقصيرًا ملموسًا ظهر في أنظمة الرصد الإسرائيلية وذلك عقب دخول الصاروخ البالستي اليمني الذي ضرب إسرائيل من دون أن يسبب إصابات.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ البالستي انطلق من اليمن وانفجر في منطقة قرب موديعين وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن مسار الصاروخ بلغ حوالي ألفي كيلومتر، والوقت المطلوب لصاروخ بالستي ليقطع مثل هذه المسافة هو حوالي 15 دقيقة.

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وقال القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تسفيكا تشايموفيتش، إن الصاروخ استغرق حوالي 13 إلى 15 دقيقة للوصول إلى هدفه، وهو ما يعتبر "فترة طويلة جدا بالمقارنة مع تهديدات أخرى".



وأكد تشايموفيتش أن الصاروخ تم اكتشافه مبكرا وجرت محاولات لاعتراضه، لكن "النتائج غير واضحة حتى الآن".



إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الصاروخ استغرق "وقتا طويلا جدا" للتعرف عليه واعتراضه بنجاح.



وتم اكتشاف الصاروخ بواسطة أنظمة الرصد، لكن السؤال الذي طرحه الجيش الإسرائيلي هو "في أي مرحلة حدث ذلك؟، وما إذا كان الوقت قد فات بالفعل لإجراء اعتراض ناجح عندما يتعلق الأمر بصاروخ بالستي ثقيل بعيد المدى".

إطلاق صاروخ بالستي من اليمن على إسرائيل قرب تل أبيب.



وأكد الجيش أن صاروخ أرض أرض اخترق أجواء إسرائيل من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة ولم يسبب إصابات، لكنه أدى إلى اشتعال النيران. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الأحد،على إسرائيل قرب تل أبيب.وأكد الجيش أن صاروخ أرض أرض اخترق أجواء إسرائيل من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة ولم يسبب إصابات، لكنه أدى إلى اشتعال النيران.

بالتوازي أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 9 إصابات نتيجة تدافع بين مستوطنين للإختباء عقب سقوط الصاروخ.