الحكومة الأردنية تقدم استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني

قدمت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين.

وكانت قد تشكلت حكومة بشر الخصاونة في 7 تشرين الاول 2020 خلفا لحكومة عمر الرزاز.