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عربي-دولي
الحكومة الأردنية تقدم استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني
Lebanon 24
15-09-2024
|
04:47
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قدمت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين.
وكانت قد تشكلت حكومة بشر الخصاونة في 7 تشرين الاول 2020 خلفا لحكومة عمر الرزاز.
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