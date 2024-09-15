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عربي-دولي

الملك الأردني يُكلّف جعفر حسان تشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
15-09-2024 | 08:34
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قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد، إستقالة الحكومة التي يرأسها بشر الخصاونة، وكلف جعفر حسان تشكيل حكومة جديدة.

ويشغل حسان حاليا منصب مدير مكتب الملك.

كما كلف الملك عبد الله الثاني حكومة الخصاونة الاستمرار بتصريف الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها. (سكاي نيوز)
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