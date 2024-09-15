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عربي-دولي
في اعنف هجوم له.. ترامب: أكره تايلور سويفت
Lebanon 24
15-09-2024
|
12:12
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شن الرئيس الأميركي السابق، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، هجوما جديدا على المغنية الشهيرة، تايلور سويفت، التي أعلنت، الأسبوع الماضي، تأييدها لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، في انتخابات الرئاسة.
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وكتب ترامب في منصته للتواصل "تروث" بالأحرف الكبيرة: "أنا أكره تايلور سويفت".
والأسبوع الماضي، كتبت سويفت على حسابها في "إنستغرام" الذي يتابعه نحو 284 مليون شخص أنها تدعم هاريس، مضيفة: "لقد أجريت بحثي، واتخذت قراري.. إن البحث متروك لكم، والاختيار هو قراركم".
وفي أعقاب منشور سويفت، قال ترامب خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "لم أكن من محبي تايلور سويفت... هي شخص ليبرالي للغاية... يبدو أنها تؤيد دائما الديمقراطيين، ومن المحتمل أن تدفع ثمن ذلك في السوق".
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