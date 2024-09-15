بعد تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء الاردني.. من هو جعفر حسان؟

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والخصاونة يعتبر رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاء في السلطة في عهد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني منذ أدائه للقسم الدستوري في الـ12 من تشرين الاول العام 2020. أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مرسوماً ملكياً اليوم الأحد، بتعيين مدير مكتبه الخاص جعفر حسان، والذي يعتبر كاتم أسراره، رئيساً للوزراء خلفاً لبشر الخصاونة، صاحب أطول ولاية في هذا المنصب بعهد الملك عبدالله.والخصاونة يعتبر رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاء في السلطة في عهد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني منذ أدائه للقسم الدستوري في الـ12 من تشرين الاول العام 2020.

وفي أول تصريح له، غرد رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان لأول مرة على حسابه بموقع "إكس" بعد ساعات من صدور الإرادة الملكية بتكليفه بتشكيل الحكومة، وكتب يقول: "شرّفني سيدي جلالة الملك اليوم بتكليفي بتشكيل حكومة جديدة. أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله، وستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد".



من هو الرئيس الجديد؟

ويحمل الدكتور جعفر حسان صاحب 56 عاما، درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس.

وشغل حسان منصب مدير مكتب الملك منذ ايار 2021. وكان قد شغل هذا المنصب أيضا بين عامي 2014 و2018، وكان أيضا مستشار الملك للسياسات منذ 18 آب 2020، ومستشارا للاتصال والتنسيق من نيسان 2019.



وشغل منصب وزير التخطيط بين 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في 2018، وشغل أيضا مناصب دبلوماسية، إذ كان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006)، وعمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي، وفق فرانس برس. (العربية)