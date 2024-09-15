في ذكرى وفاة مهسا أميني في إيران.. تحركات متفرقة وإضراب 34 سجينة عن الطعام

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وقالت المنظمة "اليوم، في 15 أيلول 2024، أضربت 34 سجينة سياسية في سجن إيوين عن الطعام إحياء للذكرى الثانية لحركة امرأة، حياة، حرية ومقتل مهسا أميني" في إشارة إلى الشابة الإيرانية الكردية التي أثارت وفاتها بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة، احتجاجات في أنحاء البلاد. أعلنت مؤسسة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمسجونة منذ العام 2021 في طهران، أن 34 سجينة أضربن عن الطعام في سجن إيوين الأحد، في ذكرى مرور عامين على اندلاع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.وقالت المنظمة "اليوم، في 15 أيلول 2024، أضربت 34 سجينة سياسية في سجن إيوين عن الطعام إحياء للذكرى الثانية لحركة امرأة، حياة، حرية ومقتل مهسا أميني" في إشارة إلى الشابة الإيرانية الكردية التي أثارت وفاتها بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة، احتجاجات في أنحاء البلاد.

وأكدت مصادر مقربة من عائلة مهسا أميني لـ"راديو فردا" القسم الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة أنه يوم الأحد "اتصلت وزارة الاستخبارات بوالد مهسا، أمجد أميني في صباح اليوم وأبلغته أنه في حال مغادرته هو أو زوجته المنزل، سيتم اعتقالهما".



وكان أمجد أميني قد صرح سابقاً لـ"راديو فردا" بأن عائلته تنوي إقامة مراسم الذكرى الثانية لوفاة ابنتهما، التي توفيت أثناء احتجازها من قبل شرطة الإرشاد، في مقبرة "آيچي" يوم الأحد، 15 سبتمبر.



وأضاف المصدر أن السلطات أخبرت العائلة بأنها "ليست لديها الحق في مغادرة المنزل".