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عربي-دولي

بعد عملية اطلاق النار على منتجع ترامب.. تقارير تكشف المتورطين

Lebanon 24
15-09-2024 | 16:11
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تحدثت تقارير عن أن مطلق النار قرب منتجع دونالد ترامب أحد عناصر الخدمة السرية.

وذكر جهاز الخدمة السرية، أنه عثر على سلاح إيه-كيه 47 عقب إطلاق النار قرب منتجع ترامب.

وقال مصدران مطلعان إن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية بخير بعد إطلاق أعيرة نارية قرب ملعبه للغولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا اليوم الأحد.
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وذكرت المصادر أن الطلقات صدرت من خارج سور الملعب.

وكانت حملة ترامب الانتخابية قد ذكرت في وقت سابق أنه بخير عقب إطلاق أعيرة نارية قرب ناديه لكنها لم تقدم تفاصيل.

وقال جهاز الخدمة السرية الأميركي إنه يحقق في الواقعة التي حدثت قبل الثانية ظهرا بقليل بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش).

ونقل ابن ترامب، دونالد ترامب جونيور، عن سلطات إنفاذ القانون قولها إنها عثرت على بندقية آلية من طراز إيه-كيه47 وإنه جرى احتجاز مشتبه به.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدرين مطلعين قولهما إن ترامب كان يلعب الغولف وقت إطلاق النار وإن الخدمة السرية نقلته إلى غرفة.

ولم يستجب المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية ستيفن تشوينغ على طلب للتعليق.
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