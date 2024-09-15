في اول تعليق له.. نجل ترامب يكشف معلومات حول إطلاق النار قرب ملعب والده للغولف





وقال دونالد ترامب جونيور على إكس نقلا عن السلطات: "العثور على سلاح إيه-كيه 47 وسط شجيرات وأنباء عن اعتقال المشتبه به".

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وذكر مصدران مطلعان أن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية بخير بعد حادثة إطلاق الأعيرة النارية. كشف ابن دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور، معلومات تتعلق بحادثة إطلاق نار وقعت قرب ملعب الرئيس الأميركي السابق للغولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم الأحد.وقال دونالد ترامب جونيور على إكس نقلا عن السلطات: "العثور على سلاح إيه-كيه 47 وسط شجيرات وأنباء عن اعتقال المشتبه به".وذكر مصدران مطلعان أن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية بخير بعد حادثة إطلاق الأعيرة النارية.

ووفق المصادر فإن الطلقات صدرت من خارج سور الملعب، حسبما أوردت "رويترز".



وحسبما ذكر مصدر في إنفاذ القانون، فقد تم اعتقال شخص فيما يتعلق بحادث إطلاق النار بالقرب من منتجع ترامب للغولف.



وكانت حملة ترامب الانتخابية قد ذكرت في وقت سابق أنه بخير عقب إطلاق أعيرة نارية قرب ناديه لكنها لم تقدم تفاصيل.



من جانبه، قال جهاز الخدمة السرية الأميركي إنه يحقق في الواقعة التي حدثت قبل الثانية ظهرا بقليل بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش).



ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدرين مطلعين قولهما إن ترامب كان يلعب الغولف وقت إطلاق النار وإن الخدمة السرية نقلته إلى غرفة.