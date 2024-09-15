Advertisement

عربي-دولي

في اول تعليق له.. نجل ترامب يكشف معلومات حول إطلاق النار قرب ملعب والده للغولف

Lebanon 24
15-09-2024 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1247083-638620414382612719.jpg
Doc-P-1247083-638620414382612719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف ابن دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور، معلومات تتعلق بحادثة إطلاق نار وقعت قرب ملعب الرئيس الأميركي السابق للغولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم الأحد.

وقال دونالد ترامب جونيور على إكس نقلا عن السلطات: "العثور على سلاح إيه-كيه 47 وسط شجيرات وأنباء عن اعتقال المشتبه به".
Advertisement


وذكر مصدران مطلعان أن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية بخير بعد حادثة إطلاق الأعيرة النارية.
ووفق المصادر فإن الطلقات صدرت من خارج سور الملعب، حسبما أوردت "رويترز".

وحسبما ذكر مصدر في إنفاذ القانون، فقد تم اعتقال شخص فيما يتعلق بحادث إطلاق النار بالقرب من منتجع ترامب للغولف.

وكانت حملة ترامب الانتخابية قد ذكرت في وقت سابق أنه بخير عقب إطلاق أعيرة نارية قرب ناديه لكنها لم تقدم تفاصيل.

من جانبه، قال جهاز الخدمة السرية الأميركي إنه يحقق في الواقعة التي حدثت قبل الثانية ظهرا بقليل بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش).

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدرين مطلعين قولهما إن ترامب كان يلعب الغولف وقت إطلاق النار وإن الخدمة السرية نقلته إلى غرفة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:10 | 2024-09-15
17:29 | 2024-09-15
16:51 | 2024-09-15
16:48 | 2024-09-15
16:11 | 2024-09-15
16:00 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24