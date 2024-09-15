"إف بي آي": إطلاق النار في ملعب ترامب محاولة اغتيال

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" الأحد أن "إطلاق النار بالقرب من ملعب الغولف الخاص بدونالد ترامب يبدو أنه محاولة اغتيال للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة".

وأضاف المكتب في بيان أنه "استجاب للحادث في مقاطعة "ويست بالم بيتش" في ولاية فلوريدا ويحقّق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب".

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