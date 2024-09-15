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عربي-دولي

من هو المشتبه به في حادث إطلاق النار على ترامب؟

Lebanon 24
15-09-2024 | 18:10
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نقلت "سي إن إن" عن قائد شرطة مقاطعة مارتن بفلوريدا قوله إن "الشرطة ألقت القبض على المشتبه به "ريان ويسلي روث" الذي تبحث عنه شرطة مقاطعة بالم بيتش في حادث إطلاق النار بملعب الرئيس الأميركي السابق للغولف". 
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وكان مدير شرطة بالم بيتش قد قال إن المشتبه به "كان مختبئاً بين الشجيرات في الملعب، وكان ترامب على بعد 300 إلى 500 متر منه".

وأضاف قائد الشرطة: "قمنا باعتقال مشتبه به في حادث إطلاق النار والتحقيق معه مستمر".
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