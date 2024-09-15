أوكرانيا تستهدف دونيتسك 4 مرات في يوم واحد.. إليكم هذا البيان

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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 10 مقذوفات من عيارات مختلفة.وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام" أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 4 واقعات قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 3 على محور دونيتسك، وواقعة قصف واحدة على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 10 مقذوفات مختلفة العيارات.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 19 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.