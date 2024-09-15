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بعد محاولة ثانية لاغتيال ترامب.. جهاز الخدمة السرية مطلوب في الكونغرس

Lebanon 24
15-09-2024 | 23:28
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طلب كبار المشرعين في لجنة تحقيق بمجلس النواب الأميركي، إحاطة جديدة من جهاز الخدمة السرية، بعد المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في ملعبه للغولف بفلوريدا.

وتحقق هذه اللجنة حالياً في محاولة اغتيال ترامب الأولى بولاية بنسلفانيا، في تموز الماضي، وهي تتشكل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
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وطلب النائبان مايك كيلي (جمهوري) وجيسون كرو (ديمقراطي)، إحاطة هذا الأسبوع من  جهاز الخدمة السرية، بشأن ما اعتبرته السلطات "محاولة اغتيال" أخرى حدثت في نادي ترمب للغولف في فلوريدا، وفق ما أوردت مجلة "بوليتيكو".

وتم إطلاق النار بالقرب من ترامب، الذي لم يصب بأذى، وتم احتجاز المشتبه به.

وقال كيلي وكرو في بيان مشترك: "تراقب فرقة العمل محاولة اغتيال الرئيس السابق ترمب في بالم بيتش بعد ظهر الأحد"، وأضافوا: "لقد طلبنا إحاطة مع جهاز الخدمة السرية الأميركي حول ما حدث وكيف استجاب الأمن".

وتم إنشاء اللجنة في مجلس النواب للتحقيق في محاولة اغتيال ترامب في 13 تموز خلال تجمع انتخابي في بتلر ببنسلفانيا. وجزء من هدف المجموعة هو تحديد الإخفاقات التي أدت إلى هذا الحادث، ومنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل. 

والتقى أعضاء اللجنة قبل أيام قليلة فقط، مع القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور، كجزء من التحقيق.

وتخضع المجموعة لإطار زمني ضيق، بموجب قرار أقره مجلس النواب بالإجماع في وقت سابق، إذ أن لديها حتى منتصف ديسمبر لإصدار نتائجها وتوصياتها التشريعية، وفق "بوليتيكو".
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