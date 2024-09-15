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عربي-دولي
وسط مطالبات بحذفه.. منشور إيلون ماسك عن محاولة اغتيال ترامب يثير الجدل
Lebanon 24
15-09-2024
|
23:49
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علّق رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك على حادث إطلاق النار في ملعب الغولف الخاص بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في فلوريدا، يوم الأحد.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" الأحد أن حادث إطلاق النار في ملعب ترامب للغولف "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.
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وفي منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قال ماسك: "لا أحد يحاول اغتيال بايدن وهاريس".
كذلك علّق ماسك على منشور من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي كتب: "أنا وكيلي نغادر مارالاغو، حيث أمضينا بضع ساعات مع الرئيس ترامب ونشكر الله على حمايته اليوم، مرة أخرى. لم يتحمل أي زعيم في التاريخ الأميركي هجمات أكثر من ترامب وظل قويا وصامدا".
وكتب ماسك في رده على منشور جونسون: "هذا صحيح".
وأثار تعليق ماسك حول عدم محاولة أحد اغتيال الرئيس بايدن أو نائبته هاريس، غضب كثيرين ممن اعتبروا التصريح بأنه "غير مسؤول".
وتساءل آخرون ممن انتقدوا منشور ماسك قائلين: "هل تفكر قبل أن تقوم بنشر مثل هذه الأشياء؟".
وطالب عدد من الأشخاص ماسك بحذف منشوره، مؤكدين على ضرورة حماية الديمقراطية الأميركية بغض النظر على الأشخاص الذين يتسابقون نحو البيت الأبيض.
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