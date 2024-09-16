الصين تفرج عن قس أميركي مسجون منذ نحو عقدين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، أن الصين أفرجت عن قس أميركي كانت قد اعتقلته عام 2006 بتهم احتيال تعتبرها الولايات المتحدة زائفة.



Advertisement وقال متحدث باسم الخارجية لوكالة فرانس برس إن ديفيد لين "عاد إلى الولايات المتحدة، وهو الآن يلتقي بعائلته للمرة الأولى منذ قرابة 20 عاما". وقال متحدث باسم الخارجية لوكالة فرانس برس إن ديفيد لين "عاد إلى الولايات المتحدة، وهو الآن يلتقي بعائلته للمرة الأولى منذ قرابة 20 عاما".

وأضاف "نرحب بإطلاق سراح ديفيد لين من سجنه في جمهورية الصين الشعبية".

وتعتقل الصين عددا من المواطنين الأميركيين الآخرين بتهم مختلفة، بينهم رجل الأعمال كاي لي الذي اتهم بالتجسس عام 2016.

وحكم على لين بالسجن المؤبد بتهمة احتيال متعلقة بعقود، وفقا لوسائل إعلام أميركية، رغم إصرار واشنطن على أنه محتجز ظلما.

وقالت أليس لين، ابنة القس، لموقع بوليتيكو إن والدها البالغ 68 عاما سيصل إلى سان أنطونيو بولاية تكساس الأحد.

وطالب مسؤولون أميركيون عدة بإطلاق سراح لين وسجناء آخرين في الصين في السنوات الأخيرة.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم قد دعا إلى إطلاق سراحه خلال زيارة إلى بكين شملت محادثات مع الرئيس شي جينبينغ ووزير الخارجية وانغ يي في أكتوبر الماضي.



ويأتي الإفراج عن لين قبل جلسة استماع بالكونغرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن الأميركيين المسجونين في الصين. (العربية)