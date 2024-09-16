Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: "كلاشنيكوف" على الأرض "يؤكد تدخل روسيا" في انتخابات الرئاسة الأميركية

Lebanon 24
16-09-2024 | 01:36
A-
A+
Doc-P-1247160-638620729221184058.jpg
Doc-P-1247160-638620729221184058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يسخر من ادعاءات واشنطن المستمرة بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.
 
   
Advertisement
وظهر المواطن الأميركي ريان ويسلي روث كمشتبه فيه في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، يوم أمس الأحد في حادثة إطلاق نار قرب مكان تواجده في ملعب للغولف.


وفي الفيديو الساخر، وضع أحدهم بندقية طراز "كلاشنيكوف" على ساق شجرة ممد على الأرض وقام مؤلف الفيديو بتصوير "كلاشنيكوف" من الأخمص حتى الفوهة وبوضعيات مختلفة توحي بالسخرية من تصريحات مرتقبة من المسؤولين الأميركيين حول زج اسم روسيا في قضية الانتخابات الاميركية.
 
 
وكتب في تعليق الفيديو: "هناك أثر روسي واضح في القضية: بندقية كلاشنيكوف الهجومية التي استخدمتها روث لمحاولة قتل ترامب".
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
وبالتأكيد كان القصد من صورة السلاح الروسي الشهير، ما قد يسارع إليه مسؤولون أميركيون قريبا في الربط بين روسيا وبين إطلاق نار بين شخصين حدث أمس الأحد قرب ملعب للغولف بينما كان ترامب موجودا هناك.
وبيّنت تصريحات أعلى المسؤولين الأميركيين أن إطلاق النار الذي حدث يعتبر "محاولة اغتيال محتملة" كان من الممكن أن تعرض حياة ترامب للخطر والموت، حسب تصريحات البيت الأبيض.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ريان ويسلي روث "سافر سابقا إلى أوكرانيا وجمع التبرعات لصالح نظام كييف". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:16 | 2024-09-16
04:11 | 2024-09-16
04:10 | 2024-09-16
04:08 | 2024-09-16
04:01 | 2024-09-16
03:58 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24