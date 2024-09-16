بالفيديو: "كلاشنيكوف" على الأرض "يؤكد تدخل روسيا" في انتخابات الرئاسة الأميركية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يسخر من ادعاءات واشنطن المستمرة بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.



Advertisement وظهر المواطن الأميركي ريان ويسلي روث كمشتبه فيه في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، يوم أمس الأحد في حادثة إطلاق نار قرب مكان تواجده في ملعب للغولف.



وظهر المواطن الأميركي ريان ويسلي روث كمشتبه فيه في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، يوم أمس الأحد في حادثة إطلاق نار قرب مكان تواجده في ملعب للغولف.



وفي الفيديو الساخر، وضع أحدهم بندقية طراز "كلاشنيكوف" على ساق شجرة ممد على الأرض وقام مؤلف الفيديو بتصوير "كلاشنيكوف" من الأخمص حتى الفوهة وبوضعيات مختلفة توحي بالسخرية من تصريحات مرتقبة من المسؤولين الأميركيين حول زج اسم روسيا في قضية الانتخابات الاميركية.

وفي الفيديو الساخر، وضع أحدهم بندقية طراز "كلاشنيكوف" على ساق شجرة ممد على الأرض وقام مؤلف الفيديو بتصوير "كلاشنيكوف" من الأخمص حتى الفوهة وبوضعيات مختلفة توحي بالسخرية من تصريحات مرتقبة من المسؤولين الأميركيين حول زج اسم روسيا في قضية الانتخابات الاميركية.

وكتب في تعليق الفيديو: "هناك أثر روسي واضح في القضية: بندقية كلاشنيكوف الهجومية التي استخدمتها روث لمحاولة قتل ترامب".

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وبالتأكيد كان القصد من صورة السلاح الروسي الشهير، ما قد يسارع إليه مسؤولون أميركيون قريبا في الربط بين روسيا وبين إطلاق نار بين شخصين حدث أمس الأحد قرب ملعب للغولف بينما كان ترامب موجودا هناك.

وبيّنت تصريحات أعلى المسؤولين الأميركيين أن إطلاق النار الذي حدث يعتبر "محاولة اغتيال محتملة" كان من الممكن أن تعرض حياة ترامب للخطر والموت، حسب تصريحات البيت الأبيض.



وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ريان ويسلي روث "سافر سابقا إلى أوكرانيا وجمع التبرعات لصالح نظام كييف". (روسيا اليوم)