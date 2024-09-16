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عربي-دولي

للمرة الثانية خلال شهرين.. حملة ترامب تنسب الفضل لهؤلاء في الحفاظ على سلامته

Lebanon 24
16-09-2024 | 01:50
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شكر قادة حملة المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب جهاز الخدمة السرية في الحفاظ على سلامة الرئيس السابق بعد محاولة اغتياله على ما يبدو في فلوريدا.

وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى الموظفين مساء أمس الأحد، كتب مستشارا الحملة الرئيسيان كريس لاسيفيتا وسوزي وايلز، قائلين: "اليوم، وللمرة الثانية في شهرين، حاول وحش شرير أن يودي بحياة الرئيس ترامب...لحسن الحظ، لم يصب أحد في ملعب الغولف. الرئيس ترامب وكل من يرافقه منون بفضل العمل الرائع لجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة".
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وأضافا أن سلامة موظفي الحملة "هي دائما أولويتنا القصوى"، وطلبا من أولئك الذين يتلقون رسالة البريد الإلكتروني البقاء يقظين ومتأهبين، و"الحفاظ على مستوى ثابت من الوعي الظرفي".

وقال 3 مسؤولين عن إنفاذ القانون للأسوشيتدبرس إن الرجل الذي تقول السلطات إنه وجه بندقية بمنظار إلى ملعب الغولف الخاص بترامب وتم القبض عليه يدعى رايان ويسلي روث.

ولم تتأكد دوافع روث حتى اللحظة.

بدوره، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي ي) إنه يحقق فيما يبدو أنها "محاولة اغتيال" لترامب.

في تموز الماضي، تعرض ترامب لإطلاق نار أثناء محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي حاشد في بنسلفانيا.(سكاي نيوز)

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