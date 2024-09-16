مناورات روسية- صينية بالذخيرة الحية في بحر اليابان

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نفذت سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي وسفن تابعة للبحرية الصينية في إطار مناورات "Ocean-2024" قصفا صاروخيا ومدفعيا بالذخيرة الحية في بحر اليابان.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شاركت من الجانب الروسي في هذه الحلقة من المناورات أكثر من 15 سفينة، بينها سفينة قيادة أسطول المحيط الهادئ، والطراد الصاروخي "فارياغ"، والفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف"، وسفينة "الأميرال بانتيليف" المضادة للغواصات، وطرادات "سوفيرشيني" و"ريزكي" و"إلدار تيسدنجابوف" وغواصتين".وأضاف البيان: "جرى دعم عمليات القوات البحرية بأكثر من 10 طائرات ومروحيات تابعة لأسطول المحيط الهادئ وقوات الفضاء الروسية. وشارك من الجانب الصيني المدمرتان "شين ينغ" و"أوشي"، والفرقاطة لين يي".ونفذت المناورة البحرية بالذخيرة الصاروخية والمدفعية الحيّة في محاكاة لمواجهة هجوم بقوارب وطائرات مسيّرة تابعة للعدو المفترض".وشاركت في المناورات طائرات "كا-29"، وزوارق مكافحة العمليات التخريبة "غراتشونوك" وأطقم الحرب الإلكترونية.وتم دعم المناورة بكاسحتي الألغام البحرية "أناتولي شليموف" و"ياكوف باليايف" وتدربت مروحيات "كا-27" على البحث عن الغواصات المعادية باستخدام محطات "سونار" الغاطسة.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال المعركة البحرية مع مجموعة تابعة للعدو المفترض، نفذ طاقم الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" إطلاقا عمليا لصاروخ "أوران"، وأطلقت السفن الحربية المدفعية على الدروع البحرية التي تحاكي سفن العدو وتدريبات تكتيكية مشتركة وتدريبات على الاتصالات".وراقب مناورات السفن الروسية والصينية من الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" 24 ملحقا عسكريا من 10 دول.