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محكمة باكستانية تفرج بكفالة عن 10 نواب من حزب عمران خان

Lebanon 24
16-09-2024 | 02:50
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أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان اليوم الاثنين بكفالة، عن عشرة نواب من حزب الرئيس السابق للوزراء عمران خان، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأوقف 30 شخصا على الأقل من حزب خان "حركة إنصاف" الباكستانية بينهم النواب العشرة الثلثاء، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.
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