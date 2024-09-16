Advertisement

عربي-دولي

الهجمات الاوكرانية مستمرة.. إصابات وحرائق في مدن روسية

Lebanon 24
16-09-2024 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1247198-638620777619435351.jpg
Doc-P-1247198-638620777619435351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، الاثنين، يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال، حيث يحاول الجيش الروسي التقدم وبسط السيطرة على مناطق أوكرانية، وسط مقاومة من قوات كييف بدعم عسكري من الغرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين إنها أسقطت 53 من أصل 56 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على عشر مناطق الليلة الماضية. وأضافت أن الهجوم ركز على منطقة كييف.
Advertisement
في المقابل، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، عن إصابة 8 أشخاص جراء قصف شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بيلغورود صباح اليوم الإثنين.

وأوضح حاكم المقاطعة أن الهجوم الأوكراني أسفر عن اشتعال النيران في منزل خاص وأكثر من 15 سيارة، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل في المكان حيث تم اخماد الحريق.
وتزامنا، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية عن اندلاع ما يقرب من 140 حريقا في المقاطعة، ما أدى إلى تضرر 30 مبنى بما في ذلك 13 منزلاً سكنيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لحاكم المقاطعة سيتم تقديم المساعدة لجميع السكان الذين تضررت ممتلكاتهم.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب مجددا من حلفائه الغربيين الأحد السماح لكييف بضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا، لا سيما قواعد جوية بعد هجوم روسي جديد على خاركيف.

وأضاف في خطابه اليومي "ننتظر القرارات المناسبة القادمة بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:16 | 2024-09-16
04:11 | 2024-09-16
04:10 | 2024-09-16
04:08 | 2024-09-16
04:01 | 2024-09-16
03:58 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24