وزيرة خارجية كوريا الشمالية إلى روسيا في زيارة رسمية

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قالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية إن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هي سافرت إلى روسيا لحضور المنتدى النسائي الأوراسي الرابع ومنتدى سيدات تجمع بريكس في سان بطرسبرغ.وقالت السفارة في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية (فكونتاكتي) "شارك السفير الروسي (ألكسندر إيفانوفيتش) ماتسيجورا في مراسم وداع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في مطار بيونغ يانغ الدولي".وقالت السفارة إن الكلمات التي ستلقيها الوزيرة ومشاركتها في المناقشات مدرجة في برنامج المنتدى الذي سينعقد في الفترة من 18 إلى 20 أيلول.