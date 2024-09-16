Advertisement

عربي-دولي

وزيرة خارجية كوريا الشمالية إلى روسيا في زيارة رسمية

Lebanon 24
16-09-2024 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1247229-638620814854633908.jpg
Doc-P-1247229-638620814854633908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية إن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هي سافرت إلى روسيا لحضور المنتدى النسائي الأوراسي الرابع ومنتدى سيدات تجمع بريكس في سان بطرسبرغ.

وقالت السفارة في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية (فكونتاكتي) "شارك السفير الروسي (ألكسندر إيفانوفيتش) ماتسيجورا في مراسم وداع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في مطار بيونغ يانغ الدولي".
Advertisement

وقالت السفارة إن الكلمات التي ستلقيها الوزيرة ومشاركتها في المناقشات مدرجة في برنامج المنتدى الذي سينعقد في الفترة من 18 إلى 20 أيلول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2024-09-16
07:18 | 2024-09-16
07:00 | 2024-09-16
06:58 | 2024-09-16
06:50 | 2024-09-16
06:45 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24