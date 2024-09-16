هجوم روسي بسرب من الطائرات المسيّرة.. وأوكرانيا تؤكد إحباطه

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أكدت السلطات المحلية في منطقة كييف في أوكرانيا، اليوم الإثنين، أن هجوما شنته روسيا الليلة الماضية بسرب من الطائرات المسيّرة أسفر عن إصابة شخص وألحق أضرارا بخمسة منازل هناك.وذكر حاكم منطقة كييف رسلان كرافتشينكو أن الهجوم لم يسفر عن أضرار بالغة للبنية التحتية في المنطقة المحيطة بالعاصمة.وأوضح بيان على تطبيق تيليغرام أن القوات الجوية تمكنت من إسقاط 53 من أصل 56 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا إجمالا خلال الهجوم على وسط وشمال وجنوب أوكرانيا.وقال الجيش الأوكراني إن وحدات الدفاع الجوي دمرت ما يقرب من 20 طائرة مسيرة كانت متجهة صوب العاصمة كييف نفسها.وقال رئيس الإدارة العسكرية سيرهي بوبكو لكييف على تيليغرام: "طائرات مسيرة هجومية أطلقتها روسيا كانت متجهة إلى كييف من عدة اتجاهات وفي مجموعات مختلفة... وفقا لمعلومات أولية، لم يسفر ذلك عن ضحايا أو أضرار في كييف".وذكر شهود من رويتر أن سلسلة من الانفجارات المدوية وقعت فيما بدا أنها أنظمة دفاع جوية نشطة.(سكاي نيوز)