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بوريل يصف الحكومة الفنزويلية بـ'الديكتاتورية'

Lebanon 24
16-09-2024 | 05:05
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وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأنها "نظام ديكتاتوري".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوريل، لقناة تيليسينكو الإسبانية.
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وقال بوريل، إنه بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 تموز الماضي، في فنزويلا، تم اعتقال أكثر من ألفي شخص، واضطر زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا، للفرار إلى مدريد.
وتابع "كما قيدت السلطات أنشطة الأحزاب السياسية، وفرّ 7 ملايين فنزويلي من بلادهم".
وأضاف: "هذا نظام استبدادي ودكتاتوري، لكن قول ذلك لا يساهم في إصلاح أي شيء".
ولفت بوريل، وهو من أصل إسباني، إلى أن فنزويلا لم تمتلك حكومة ديمقراطية لا قبل الانتخابات ولا بعدها.
(الأناضول)
 
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