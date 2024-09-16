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عربي-دولي

مأساة كبيرة... طفلة كانت تستقبل والدتها فسقطت من الطابع السابع

Lebanon 24
16-09-2024 | 10:45
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واقعة مأسوية حدثت في أحد شوارع محافظة الجيزة المصرية، عندما حاولت الطفلة "كنزي" ذات الخمس أعوام استقبال أمها من شرفة منزلهما بالطابق السابع فاختل توازنها لتلقى مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.
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واستمعت نيابة الجيزة لأقوال الأم التي كشفت أنها أغلقت باب المنزل على نجلتها كنزي 5 أعوام وهي نائمة، وذهبت للتسوق وشراء بعض الاحتياجات المنزلية، وخلال عودتها رأت نجلتها في الشرفة، وخلال محاولة الطفلة استقبالها، سقطت أمامها في الشارع من الطابق السابع جثة هامدة في الحال. (العربية)

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