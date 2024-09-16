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عربي-دولي

من القتال في أوكرانيا إلى إطلاق النار على ترامب.. تحول دراماتيكي في حياة "ريان روث"

Lebanon 24
16-09-2024 | 11:10
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أعادت صحيفة "الغارديان"، الاثنين، نشر مقابلة سابقة أجرتها في نيسان 2022 مع المشتبه بإطلاق النار على المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد.

وكان ريان ويسلي روث واحداً من بين مجموعة متطوعين أوروبيين وأميركيين وصلوا العاصمة الأوكرانية كييف، للمساعدة كلّ بطريقته، والتعبير عن تضامنهم مع الأوكرانيين بعد مرور أكثر من شهر بقليل على الغزو الروسي لبلادهم.
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بحسب الصحيفة البريطانية، قال روث إنه "سيتقدم بطلب للانضمام إلى "اللواء الدولي الأوكراني للمقاتلين الأجانب" موضحاً أنّه اشترى خوذة وسترة واقية ضد الرصاص لكنه بلا خبرة عسكرية.

وفي إجابته عن سؤال الصحيفة إذا ما كان مستعداً للقتل، أكد روث "سأفعل ذلك طيلة اليوم" مستدركاً "لكنّ قتلي لشخصين أو ثلاثة لن يُغيّر مسار الحرب، إنما وجود الآلاف سيقوم بذلك".

واستغرقت رحلة روث من هاواي إلى أوكرانيا أربعة أيام. وقد أشار لـ"الغارديان" أنه اشترى تذكرة ذهاب فقط من دون عودة، مؤكداً "سأموت هنا" قاصداً أوكرانيا.

وتابعت "الغارديان" أن المسؤولين الأوكرانيين "تبرأوا من ويسلي إلى حد كبير". وقال أحدهم لشبكة "سي أن أن" الأميركية، إنه "اتصل بالقوات المسلحة الأوكرانية وكان يحمل أفكاراً وهمية"، نافية تعاونها معه.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز وقناة فوكس نيوز وشبكة أن بي سي نيوز، نقلت عن مسؤولين في سلطات إنفاذ القانون أن المشتبه بإطلاق النار على ترامب في مدينة بالم بيتش أثناء لعبه الغولف، يُدعى ريان ويسلي روث (58 عاما)، وهو من هاواي.

وقالت نيويورك تايمز إنها أجرت مقابلة مع روث عام 2023، قال فيها إنه سافر إلى أوكرانيا في عام 2022 للمساعدة في المجهود الحربي لمواجهة الغزو الروسي، وأشار إلى أنه زار العاصمة الأميركية واشنطن مرة واحدة فقط، للقاء سياسيين لتعزيز الدعم لأوكرانيا.

ونقلت شبكة أن بي سي نيوز نقلا عن 3 مصادر في سلطات إنفاذ القانون أن روث هو المحتجز الذي أطلق عليه جهاز الخدمة السرية النار، بينما كان بحوزته بندقية نصف آلية.

وقالت حملة ترامب في وقت سابق إنه بخير بعد إطلاق نار في محيطه. (الحرة)
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