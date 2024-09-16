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فضيحة تجسس في إسطنبول.. 20 شخصاً متهمون بالتعامل مع الموساد!

Lebanon 24
16-09-2024 | 12:07
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رفع مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول التركية دعوى قضائية ضد 20 شخصاً متهمين بالتجسس لصالح جهاز الموساد "الاسرائيلي".


وجاء في لائحة الاتهام التي أصدرها المكتب اليوم الاثنين، أن 20 متهما 16 منهم محبوسون على ذمة التحقيق، نفذوا أنشطة "تجسس دولي" لصالح جهاز الموساد ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا.
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وأشار المكتب إلى أن وحدة الموساد تواصلت مع المتهمين الذين قبض عليهم في تركيا في فترات متفاوتة، عن طريق نشر إعلانات الوظائف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على معلومات الأشخاص المستهدفين.

ولفت إلى أن المتهمين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة "حماس" استهدفتهم المخابرات "الإسرائيلية"، ثم شاركوها مع ضباط في المخابرات.

وذكر أن المتهمين حصلوا على أموال من المخابرات "الاسرائيلية" مقابل عملهم، لا سيما عبر نظام "التحويل البنكي" و"العملة المشفرة" ونظام إرسال الأموال "ويسترن يونيون".

وطالب مكتب المدعي بسجن المتهمين من 18 عاما إلى 45 عاما بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".

وفي نطاق لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة الجنائية العليا رقم 26 في إسطنبول في وقت سابق، سيمثل المتهمون أمام القاضي في تشرين الثاني المقبل.
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