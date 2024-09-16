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وقال جورنيس، في مؤتمر لصحيفة "هآرتس" بالتعاون مع منظمة "صندوق إسرائيل الجديد": "حزب الله لا يخشى الدمار المتوقع للبنان في الحرب، نحن نتحدث معهم وهم لا ينوون الاستسلام"، على حد وصفه.وأضاف: "لا أحد يريد الحرب، ولا يزال من الممكن أن تندلع.. حزب الله لن يتوقف عن إطلاق النار في الشمال دون وقف إطلاق النار في غزة. نتحدث مع الأشخاص "السيئين للغاية" في لبنان، نتحدث مع "حزب الله" ونشرح لهم مخاطر الحرب ونقول هذا لإسرائيل أيضا"، على حد تعبيره.وأكمل السفير الفرنسي: "لا أحد يريد هذه الحرب لا إيران، ولا إسرائيل، ولا لبنان وما زال من الممكن أن تندلع. وما يعيق كل جهودنا لمنع الحرب في الشمال هو استمرار الحرب في غزة".وتابع: "نقول لحزب الله أن إسرائيل ستجلب عليهم دمارا عظيما، إّنهم ليسوا خائفين. يقولون لنا: "وماذا في ذلك؟ ماذا سيدمرون؟ كل شيء دمر على أي حال".. حزب الله لن يستسلم".وختم قائلا: "إنهم لن يتوقفوا دون وقف إطلاق النار في غزة".