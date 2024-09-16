Advertisement

عربي-دولي

غارة تركية تسفر عن قتلى وجرحى من حزب العمال الكردستاني.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-09-2024 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1247428-638621158439256656.png
Doc-P-1247428-638621158439256656.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل عضو في حزب العمال الكردستاني وأصيب اثنان آخران بجروح، الإثنين، في غارة نفذتها مسيّرة تركية شمالي العراق.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان: "استهدف القصف اجتماعا لأعضاء حزب العمال الكردستاني بمخيم مخمور مما أدّى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين (أحدهما) مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني".
Advertisement

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن عضوين آخرين في حزب العمال الكردستاني قتلا في اشتباكات مع قوات تركية شمالي دهوك على بعد 40 كيلومترا عن الحدود مع تركيا.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

وأعلنت أنقرة أن المخيم الذي ضربته الطائرة المسيرة يضم آلافا من الأكراد اللاجئين من تركيا وإنها تعتبره ملاذا آمنا للمسلحين الأكراد، وفق ما ذكرت رويترز.

وقال المصدران الأمنيان إن الاشتباكات وقعت الإثنين، في منطقة جبال غارا التي تعد مقرا لحزب العمال الكردستاني وتعرضت لهجمات تركية على مدى الشهرين المنصرمين.

وتشن تركيا ضربات جوية متكررة تستهدف مسحلين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ولديها عشرات من مواقع المراقبة المتقدمة داخل أراضيه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:27 | 2024-09-16
17:56 | 2024-09-16
17:30 | 2024-09-16
16:52 | 2024-09-16
16:46 | 2024-09-16
16:30 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24