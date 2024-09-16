ظهر فيه هاليفي رئيس الأركان مكبلاً بالأصفاد.. فيلم قصير يثير ضجة في إسرائيل فما قصته؟

أثار فيلم قصير نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إعداده باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إسرائيل، جدلًا واسعًا.

وظهرت فيه قيادات عسكرية ومخابراتية إسرائيلية مرتدية زي السجناء وأيديهم مكبلة.

עוד יבואו ימים טובים.

עם @orreichert מורי ורבי. pic.twitter.com/V9Slk9l12D — Maya Levin 🇮🇱 (@Levin1Maya) September 14, 2024 Advertisement



وأبرز الشخصيات التي ظهرت في الفيديو كان رونان بار، رئيس، الذي بدا مهمومًا وهو مكبل بالأصفاد، وكذلك رئيس الأركان هارتسي هاليفي وعدد من الوزراء والوزيرات، بالإضافة إلى المستشارة القانونية للحكومة، التي تطالب أساسًا بمحاكمة المقصرين من السياسيين والعسكريين.



وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، وانتشر خلال الساعات الأخيرة بسرعة كبيرة، وفقًا للمصادر.



وتمكنت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية من الوصول إلى أحد صانعي الفيديو، الذي يُدعى أور رايشرت، إذ قال إنهم عبروا عن موقفهم من هذه القيادات، مضيفا: "الفيديو لطيف للغاية، ومع ذلك فهو استفزازي جدًا". وأبرز الشخصيات التي ظهرت في الفيديو كان رونان بار، رئيس، الذي بدا مهمومًا وهو مكبل بالأصفاد، وكذلك رئيس الأركان هارتسي هاليفي وعدد من الوزراء والوزيرات، بالإضافة إلى المستشارة القانونية للحكومة، التي تطالب أساسًا بمحاكمة المقصرين من السياسيين والعسكريين.وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، وانتشر خلال الساعات الأخيرة بسرعة كبيرة، وفقًا للمصادر.وتمكنت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية من الوصول إلى أحد صانعي الفيديو، الذي يُدعى أور رايشرت، إذ قال إنهم عبروا عن موقفهم من هذه القيادات، مضيفا: "الفيديو لطيف للغاية، ومع ذلك فهو استفزازي جدًا".

حتى الآن، من غير المعروف ما إذا كان سيتم القبض على صانعي الفيلم بناءً على طلب الوزراء المتشددين الذين ظهروا فيه، مع العلم أنه لم يشمل شخصيات مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ولا يحمل الفيلم لونًا سياسيًا محددًا، إذ ضم شخصيات من اليمين وأخرى أقرب إلى الوسط. (العربية)