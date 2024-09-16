السيول تعصف بمدينة سبها الليبية.. أكثر من 220 منزلًا تضررًا وعائلات نازحة

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وقال المجلس البلدي لسبها في بيان إن عمليات الإحصاء مستمرة في أحياء عدة لا تزال غارقة بمياه الأمطار وتحتاج لتدخل عاجل بعد انحسار المياه، مؤكداً عودة الكهرباء لأحياء عدة في سبها الغارقة بالمياه.وتحتاج أكثر من 517 عائلة في المدينة إلى مساعدات عاجلة، وسط محاولات فرق الطوارئ الاستجابة لطلبات المواطنين الغارقة منازلهم بالمياه، حيث نجحت في شفط المياه بعدد من المنازل والمقرات الحكومية، إلا أن الأمر لا يزال صعبا بسبب قلة الامكانيات، وفق البيان.وكانت بلدية سبها تعرضت لأمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، أدت إلى توقف مطار المدينة عن العمل، وغرق مئات المنازل في المدينة، ونزوح عشرات العائلات.وقالت وكالة الأنباء الليبية، في وقت سابق الاثنين، إن "مدينة سبها عاشت يوماً غير مسبوق بسبب السيول التي اجتاحتها"، مؤكدة وفاة شخص وإصابة 15 آخرين وانهيار منازل وطرق عديدة. (الحرة)