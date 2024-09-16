Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يتخذ خطوة غير مسبوقة لمواجهة نقص المقاتلين في صفوفه.. ما هي؟

Lebanon 24
16-09-2024 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1247511-638621277159762132.jpeg
Doc-P-1247511-638621277159762132.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تشكيل كتيبة جديدة تضم مقاتلين من سلاح البحرية، وذلك بعد تدريبهم على القتال البري، في خطوة تهدف لتعويض النقص الكبير في القوات المقاتلة.

ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن قيادة فرقة المشاة الاحتياطية (الفرقة 96) اتخذت هذا القرار بسبب الحاجة الملحة إلى تعزيز الصفوف.
Advertisement
 
 
زتشمل الخطة إعادة تدريب مقاتلي سلاح البحرية، الذين تم إعفاؤهم سابقا من خدمة الاحتياط، لتهيئتهم للمشاركة في العمليات البرية.

وبحسب التقرير، فإن العديد من هؤلاء المقاتلين قد تلقوا تدريبات قتالية سابقة، ولكنهم سيخضعون الآن لتدريبات جديدة تركز على القتال في المناطق الحضرية واستخدام الأسلحة الخاصة بسلاح المشاة.

ووافق نائب رئيس الأركان، أمير برعام، على هذا الإجراء الفريد، والذي سيتم تحت إشراف قيادة القوات البرية. وقد بدأ الجيش بالفعل في إعداد قائمة بالمقاتلين الذين سينضمون إلى الكتيبة الجديدة، على أن يبدأ تدريبهم بعد حوالي شهرين.

ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي نقصا في عدد الجنود، نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، والعمليات المكثفة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المواجهات مع حزب الله على الحدود اللبنانية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:27 | 2024-09-16
17:56 | 2024-09-16
17:30 | 2024-09-16
16:46 | 2024-09-16
16:30 | 2024-09-16
16:15 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24