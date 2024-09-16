الجيش الإسرائيلي يتخذ خطوة غير مسبوقة لمواجهة نقص المقاتلين في صفوفه.. ما هي؟

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تشكيل كتيبة جديدة تضم مقاتلين من سلاح البحرية، وذلك بعد تدريبهم على القتال البري، في خطوة تهدف لتعويض النقص الكبير في القوات المقاتلة.



ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن قيادة فرقة المشاة الاحتياطية (الفرقة 96) اتخذت هذا القرار بسبب الحاجة الملحة إلى تعزيز الصفوف.

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زتشمل الخطة إعادة تدريب مقاتلي سلاح البحرية، الذين تم إعفاؤهم سابقا من خدمة الاحتياط، لتهيئتهم للمشاركة في العمليات البرية.



وبحسب التقرير، فإن العديد من هؤلاء المقاتلين قد تلقوا تدريبات قتالية سابقة، ولكنهم سيخضعون الآن لتدريبات جديدة تركز على القتال في المناطق الحضرية واستخدام الأسلحة الخاصة بسلاح المشاة.



ووافق نائب رئيس الأركان، أمير برعام، على هذا الإجراء الفريد، والذي سيتم تحت إشراف قيادة القوات البرية. وقد بدأ الجيش بالفعل في إعداد قائمة بالمقاتلين الذين سينضمون إلى الكتيبة الجديدة، على أن يبدأ تدريبهم بعد حوالي شهرين.



ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي نقصا في عدد الجنود، نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، والعمليات المكثفة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المواجهات مع حزب الله على الحدود اللبنانية. (روسيا اليوم)