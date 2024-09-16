إتّصال هاتفي بين بايدن وترامب.. ما مضمونه؟

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وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز على منصة "إكس" إن المحادثة كانت "ودية". وأعرب بايدن عن ارتياحه لأن ترامب كان آمناً فيما شكره الرئيس السابق على الإتصال.ومن جانبه، ذكر دونالد ترامب، في بيان قدمه لشبكة "سي.إن.إن": "لقد أجرينا اتصالاً هاتفياً لطيفاً للغاية بشأن حماية التي يوفّرها جهاز الخدمة السرية".وكان الجهاز قال إن "أحد العملاء أطلق النار على مسلح مشتبه به كان على بعد بضع مئات من الأمتار من الرئيس السابق في نادي ترامب الدولي للغولف".وتُعَد هذه المحاولة الثانية لاغتيال دونالد ترامب خلال حوالي شهرين.