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إتّصال هاتفي بين بايدن وترامب.. ما مضمونه؟

Lebanon 24
16-09-2024 | 18:27
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أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدّث مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد تعرّضه لمحاولة اغتيال للمرة الثانية، الأحد.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز على منصة "إكس" إن المحادثة كانت "ودية". وأعرب بايدن عن ارتياحه لأن ترامب كان آمناً فيما شكره الرئيس السابق على الإتصال.
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ومن جانبه، ذكر دونالد ترامب، في بيان قدمه لشبكة "سي.إن.إن": "لقد أجرينا اتصالاً هاتفياً لطيفاً للغاية بشأن حماية التي يوفّرها جهاز الخدمة السرية".

وكان الجهاز قال إن "أحد العملاء أطلق النار على مسلح مشتبه به كان على بعد بضع مئات من الأمتار من الرئيس السابق في نادي ترامب الدولي للغولف".

وتُعَد هذه المحاولة الثانية لاغتيال دونالد ترامب خلال حوالي شهرين.
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