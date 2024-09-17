"أتمنى لكم الصحة والعمر المديد"... مادورو يدعو ترامب إلى التحقيق بنفسه في محاولة اغتياله

أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحاولة الجديدة لاغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ودعا لإجراء تحقيق مستقل في هذه الهجمات من أجل تحديد منظميها.
وقال مادورو في بيان : "أعبر للرئيس السابق دونالد ترامب باسم فنزويلا عن الإدانة المطلقة لمحاولة الاغتيال هذه وأقول لكم.. طالبوا بالتحقيق، أجروا تحقيقا شخصيا في (محاولة الاغتيال) حتى تُعرف الحقيقة من يعطي الأوامر، ومن المسؤول، ومن يحرك القطع لمثل هذه الأحداث، وأتمنى لكم الصحة والعمر المديد".
وتعرض دونالد ترامب المرشح الجمهوري إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 15 أيلول خلال تواجده في ناد للغولف بولاية فلوريدا إلى محاولة اغتيال من قبل أحد الأشخاص والذي تم توقيفه "كمشتبه فيه" وتبين لاحقا أنه رايان ويسلي روث البالغ من العمر 58 عاما.
وأفادت قناة "سي إن إن" بأن روث مثل أمام محكمة فيدرالية في ويست بانك بالم بيتش بولاية فلوريدا.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من تشرين الثاني المقبل وسيمثل الحزب الديمقراطي هاريس، والحزب الجمهوري يمثله ترامب. (روسيا اليوم)