الكشف عن أول صورة للغواصة "تيتان" من قاع المحيط.. وماذا حصل على متنها في اللحظات الأخيرة؟

كشفت قوات خفر السواحل الأميركية عن أول صورة للغواصة المنكوبة تيتان التابعة لـ"أوشن غيت" بعد انبجارها، والتي تظهر ذيلها المقطوع وهو يستقر بشكل مخيف في قاع المحيط.

وتم الكشف عن الصورة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين، حيث وقع الحادث في 18 حزيران 2023، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الخمسة الذين كانوا على متنها، واستقرت بقايا الغواصة على عمق حوالي 12500 قدم تحت مستوى سطح البحر.

Advertisement

وتم التقاط الصورة أثناء البحث عن الغواصة العام الماضي، حيث يقوم المحققون أيضا بإعداد مقطع فيديو متحرك يعيد تمثيل هبوط تيتان في المحيط الأطلسي.





ويظهر الفيديو الرسائل المتبادلة بين السفينة تيتان وسفينة الدعم "بولار برينس" أثناء الغوص. وكانت الرسالة الأخيرة هي "كل شيء على ما يرام هنا"، قبل أن ينقطع الاتصال بتيتان في حوالي الساعة 10:47 صباحا. ويظهر الفيديو الرسائل المتبادلة بين السفينة تيتان وسفينة الدعم "بولار برينس" أثناء الغوص. وكانت الرسالة الأخيرة هي "كل شيء على ما يرام هنا"، قبل أن ينقطع الاتصال بتيتان في حوالي الساعة 10:47 صباحا.

وخلال جلسة الاستماع أمس الاثنين، استمع خفر السواحل إلى توني نيسن، مدير الهندسة السابق لشركة أوشن غيت، الذي وصف سلسلة من المخاوف المتعلقة بالسلامة في الشركة، والتي يُزعم أن راش تجاهلها.



وكشف المحققون أيضا أن تيتان عانت من عشرات المشاكل خلال الرحلات السابقة، بما في ذلك 70 مشكلة في المعدات في عام 2021 و48 مشكلة في عام 2022.

وقالت بوني كارل، المديرة المالية السابقة لشركة أوشن غيت، لخفر السواحل إنها لم تر قط أحد المتخصصين المفترضين في مهمة أوشن غيت يوقع على تنازلات مع الشركة. وفي نهاية المطاف وصفت المتخصصين في البعثة بأنهم مجرد عملاء أثرياء لا يتمتعون بأي مؤهلات حقيقية.



وقالت كارل إن جميع القرارات الكبرى داخل الشركة تُركت لراش، وأنها هي أيضا غادرت أوشن غيت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. (روسيا اليوم)